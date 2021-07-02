Eylemdeki ağabey Özcan: “Kürt davası yok Amerika'ya uşaklık yapıyorlar”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 669'uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 669'uncu gününde de devam ediyor. Muş'tan gelen Ümit Özcan, 3 yıl önce 18 yaşındayken kaçırılan kardeşi Atilla Özcan için eylemine devam ediyor. 669 gündür HDP il binası önünde bulunan aileler ile birlikte kardeşinin geleceği günü beklemek için nöbette olan ağabey Özcan, "Kardeşimi HDP kaçırıp PKK'ya satı, kardeşim gelmeyene kadar da bu eyleme devam edeceğim. Sonuna kadar kararlıyım, Muş'ta ve Diyarbakır'da eyleme katılıyorum, Kürtlük davası diyorlar öyle bir dava yok Amerika'ya çalışıyor ona askerlik yapıyorlar, onların uşaklarıdır” dedi.