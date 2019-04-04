Farkındalık için sahaya baretle çıktılar

Böyle olunca çalışanlardan kurulu olan takımların oyuncuları sahaya, İSG konusunda farkındalık oluşturmak için baretleri ve üzerinde ‘Önce İş Güvenliği' yazan pankartla çıktılar.

En tehlikeli iş kollarından birinde faaliyet gösteren Dicle Elektrik, iş kazalarının yaşanmaması için her fırsatta İSG konusunda çalışanlarına teorik ve pratik eğitimler veriyor. Birçok eğitimi zorunlu kılan enerji şirketi, son olarak sorumluluk bölgesinde bulunan 6 ilin her birinde ayrı ayrı genişletilmiş il İSG kurul toplantıları düzenlemeye başladı. Genel müdüründen saha personeline kadar tüm çalışanların katılımı ile gerçekleştirilen bu toplantılarda özelleştirme sürecinde yaşanan iş kazaları, sebepleri ve alınması gereken önlemler tüm detayları ile ele alınıyor.

“Çalışanın tırnağına değişmeyecek yapıda şirket”

Mardin'de başlayan ve 2 hafta devam edecek olan toplantıların 2.'si Diyarbakır'da yapıldı. Buradaki toplantıda konuşan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, özellikle sahada konuşma döneminin bittiğine dikkat çekerek bundan böyle gerekenin mutlaka yapılacağı mesajını verdi. İnsan Kaynakları ve Teknoloji Başkanı Kürşad Karaman ise Dicle Elekrik'in hiçbir maddi konuyu bir çalışanın tırnağına değişmeyecek yapıda bir şirket olduğunun altını çizdi. Müşteri ve Saha Yönetim Başkanı Yaşar Arvas ise İSG konusunda farkındalığın bu denli artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu arada genişletilmiş il İSG kurul toplantıları ile geleneksel Dicle Elektrik halı saha futbol turnuvası aynı tarihe denk geldi. Böyle olunca da çalışanlardan kurulu olan takımların oyuncuları sahaya, İSG konusunda farkındalık oluşturmak için baretleri ve üzerinde ‘Önce İş Güvenliği' yazan pankartla çıktılar.