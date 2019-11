Farklı din ve dillerin mensuplarından oluşan heyetten annelere destek

Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 61 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen ailelerin evlat nöbeti devam ederken, aralarından çeşitli din ve mezheplere mensup insanlarından bulunduğu Hatay Sivil İrade Platformu üyeleri, aileleri ziyaret ederek acılarını paylaştı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinden gelen ve aralarında Türk, Arap, Alevi, Kürt, Müslüman, Hristiyanların bulunduğu platform üyeleri, ailelerin çocuklarına kavuşma arzusunu desteklediklerini söyledi. Platform üyeleri HDP önünde kurulan çadırda nöbetlerine devam eden ailelerle oturup, dertlerini dinleyip acılarını paylaştı.

“Biran önce annelerin yavrularına kavuşmasını temenni ediyoruz “

Ziyarette açıklamada bulunan Hatay İskenderun Mardinliler Derneği Başkanı Salih Bayar, merkezi İskenderun'da bulunan ve aralarında çok sayıda dernek ve vakıf barındıran Hatay Sivil İrade Platformu olarak bugün burada çocukları PKK tarafından kaçırılan ve 61 gündür evlatlarını bekleyen aileleri ziyaret etmek için geldiklerini söyledi. Bayar, "Rabbimden temenni ediyoruz biran önce bu annelerin ve babaların acısı diner ve canlarının bir parçası olan yavrularına kavuşurlar. Yaşadığımız memleketimizde farklı dinler, farklı mezhepler, farklı renkler ve farklı kültürler ile bir aradayız. Ben Sünniyim ama ortak bir kararımız vardır. Bu kararımız insanlara daha fazla yararlı olma kararıdır. Bu kararımızı burada evlatları için bekleyen annelerimiz ile pekiştirmek için buradayız” dedi.

“Terörü de her an lanetliyoruz”

Ziyaretçilerden gazeteci Sevgi Balçiçek, terörü lanetlediklerini söyledi. Balçiçek, “Bizler Hatay'dan geldik. Bir anne olarak burada bulunan anneleri ziyarete geldik. Destek vermekse her zaman destekliyoruz burada bulunan anneleri. Terörü de her an lanetliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Aileleri canı gönülden destekliyoruz”

Hatay'da yerel bir gazetede muhabirlik yapan ve Hristiyan olan Helga Terbiyeli de, “Hatay birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve tüm dünyada tanılan bir kenttir. Biz yüzyıllardır bütün dinler ve dillere mensup insanlar içi içi kardeşçe yaşıyoruz. Bu kardeşliğin bütün dünyaya örnek olmasını istiyoruz. Bugün de burada evlat nöbetinde olan ve çocukları için bekleyen anneleri ziyarete geldik. Kendilerini canı gönülden destekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Biz burada olmaktan çok mutlu ve gururluyuz”

Hatay İskenderun Yardım Eli Temsilcisi Safiye Tutar ise, "Bu annelerimiz öyle yiğitler, öyle cesur ve öyle asiller ki, evlatlarını aldılar ve susmadılar, korkmadılar. Bu kadar feda edecek şeyleri vardı gözünü kırpmadan feda ettiler ve ses oldular. İyi ki oldular. Bizlerde seslerine ses, soluklarına nefes olmak için Diyarbakır'a geldik. Biz burada olmaktan çok mutluyuz ve çok gururluyuz. Bu kadar büyük bir davanın içerisinde küçücük de olsa bir katkı ve moralimiz olmuş ise ne mutlu bizlere. Ama şunu söylemek istiyorum. Bizler Hatay'da kardeşçe yaşamayı, ırk, din, dil ayrımı olmadan yaşamayı öğrendik. Yüzyıllardır kilise çanlarımızı ve ezan seslerimizi birlikte işitiyoruz. Çünkü biz Hatay'ız” diye konuştu.

Platform üyeleri açıklamaların ardından ailelerle tek tek görüştükten sonra bölgeden ayrıldı.