Fatih Erbakan partisinin Diyarbakır il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'nin 1994 yılı ruhuna ihtiyacı olduğunu ve 54. hükumetin o efsane hizmetlerinin yeniden ve daha fazlasıyla Yeniden Refah Partisi'nde olacağını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi genel başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla gerçekleşti. Bir konferans salonunda gerçekleşen kongreye Genel Başkan Fatih Erbakan'ın yanı sıra eski bakan ve Genel Başkan Yardımcısı Sacit Günbey, Yeniden Refah Partisi kurucusu ve MKYK üyesi Cihan Ensarioğlu, partililer ve MKYK üyeleri katıldı. Kongrede 'Mücahit Erbakan' sloganlarıyla kürsüye çıkan Erbakan, Türkiye'de 1994 ruhundan bahsedildiğini, en üst düzeydeki ağızların dahi ‘1994 yılı ruhuna ihtiyacımız var ve 1994 yılına dönmemiz gerekiyor' dediğini söyledi.

“Amacımız mevcut iktidarın gitmesi değil sorunların çözülmesi”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kendilerinin diğer muhalefet partilere benzemediklerini, amacılarının mevcut iktidarın gitmesi anlayışı olmadığını sorunların çözülmesi ve kim çözerse çözsün anlayışında olduklarını söyledi. Erbakan, “Diyarbakır 1. Olağan İl Kongremiz hayırlı olsun, bu muazzam ve coşku, heyecan dolu, tarihi Diyarbakır buluşmamız hayırlı ve mübarek olsun. Diyarbakırlılarla buluşmaktan en büyük sevinci ve bahtiyarlığı yaşıyorum. Biz Yeniden Refah Partisi olarak öncelikle evimizdeki yangına su taşıyacağız. Kendi evimiz cayır cayın yanarken efendim bu yangını kim çıkarttı, bu yangında kimin ihmali olduğu bu yangının neden çıktığı bunları konuşup vakit kaybetmek yerine hesap sormakla uğraşmak yerine bütün gücümüzü evimizdeki yanını söndürmeye harcayacağız. Bütün gücümüzle önce yangına su taşıyacağız. Önce milletimizin kurtuluşu için koşacağız. Bizler diğer muhalefet partilerine benzemeyiz. Bizim amacımız bu mevcut iktidar gitsin de ne olursa olsun anlayışı değil. Bu sorunlar çözülsün de kim çözerse çözsün anlayışıdır” dedi.

“Türkiye'nin 1994 yılı ruhuna ihtiyaçı var”

Türkiye'de 1994 ruhundan bahsedildiğini kaydeden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, en üst düzeydeki ağızlar dahi ‘1994 yılı ruhuna ihtiyacımız var ve 1994 yılına dönmemiz gerekiyor' dediğini belirtti. Erbakan, “Bizde diyoruz ki, bu milletin istisnasız olarak hepsinin bildiği bir gerçek var oda 1994 ruhunun milli görüş ruhu olduğu gerçeğidir. Eğer biz bir ülke, devlet ve millet olarak 1994 yılı ruhunu geri istiyorsak hepimiz yeniden refahçı olmaya mecburuz. Çünkü milli görüş refahta ve 1994 ruhunun kaynağı milli görüş yeniden refahta onun için. Bütün milletimizin özlediği 54. hükumetin o efsane hizmetleri yeniden ve daha fazlasıyla gerçekleştirecek o irade Yeniden Refah Partisi'nde onun için. İkici 40 yılda Yeniden Refah Partimizin atacağı adımlar var, hep birlikte atacağımız adımlarla yaşanabilir bir Türkiye kurulacaktır. Yeniden büyük Türkiye'nin öncülüğünde İslam birliği kurulacak, İslam birliğinin bizim memleketimizin inancının temel değerleri doğrultusunda adil bir dünya yeni bir dünya kurulacak. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü kılındığı bir dünya bu çalışmalarla sizlerin gayretiyle kurulacak inşallah. Biz Yeniden Refahız, biz milli görüşüz, maya ve dertlerin ilacı bizdedir, 50 senelik geçmişimiz bunun en açık ispatıdır. Geçmişte yaptık, yine geleceğiz ve yine yapacağız İnşallah” diye konuştu.