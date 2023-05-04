Fedakar dede Diyarbakır'da yeni bir projeye imza atıyor

Diyarbakır'da otizmli bireyler için sağlıklı çalışma alanının olmadığını gören, torunu da otizmli olan Yılmaz Elaldı, milyonluk yatırım yaparak otizmli çocuklar için özel eğitim kliniği açmıştı. Elaldı, Diyarbakır'da Türkiye'nin alanında en tanınmış uzmanlarından Prof. Dr. Binyamin Birkan'ın da katılımıyla otizmli çocukların yaşam kalitesini artıracak konferans düzenleyecek.

Diyarbakır'da ilk ve tek dünya standartlarına uygun Aba Otizm Eğitim Merkezinin kurucusu hayırsever iş adamı Yılmaz Elaldı'nın öncülüğünde ve Türkiye'nin en saygın profesörlerinden Binyamin Birkan'ın da katılımıyla 7 Mayıs günü Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezinde, otizmli çocuklar ve ailelerinin yaşam kalitesini arttıracak konferans düzenlenecek. Konferans, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve sağlık kurumlarının iş birliği içerisinde yapılacak.

Özel gereksinimli çocukların ailelerinin bilgi sahibi olmaları adına eğitim sağladıklarını dile getiren Elaldı, kliniği daha ileriye götürmek için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Elaldı, “7 Mayıs'ta düzenleyeceğimiz konferansın ana sebeplerinden biri de, bölgemizde olmayan otizm eğitimiyle ilgili bir okulumuz var. Bu okulumuzu daha da ileriye götürmek için bazı aşamaların kat edilmesi gerekir. Bu da konferans yolu ile dünyaca ünlü profesörlerden Binyamin Birkan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Burada özel gereksinimli insanlarımızın ailelerinin bilgi sahibi olmaları adına faydalı bir eğitim sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Kendi torununun aracılığıyla otizmle tanıştığını ifade eden Elaldı, “Bu konferansta tek isteğim, özel gereksinimli insanlarla uğraşan bütün eğitimcilerin katılmasıdır. Bu yol ile en azından bilgi sahibi olurlar. Otizmle ben 5-6 yıldır torunumun aracılığıyla tanıştım. Bununla beraber bölgemizde ve ilimizde bu çocuklarımızı toplumdan saklayan insanlarımız maalesef var. Otizm bir hastalık değil. Dünyaca ünlü isimlerden otizmli olup okuldan kovulan çok insan var. Ama bunlar sonrasında dünyaya yön veren insanlar oldu. Biz istiyoruz ki bu çocuklarımızı artık kimse evlerinde saklamasın. Bu çocuklarımızın düzelmesi için tek şart, eğitim. Normaline bakar isek otizmli çocukları aslında biz anlamıyoruz, biz bunların kafasına göre gidemiyoruz” diye konuştu.