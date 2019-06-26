İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Felaketi hastane çalışanları önledi

Diyarbakır’da özel bir hastanenin yanında bulunan boş alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Diyarbakır'da özel bir hastanenin yanında bulunan boş alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yanan kuru otlardan çıkan duman hastanedeki hasta ve hasta yakınlarını etkilerken alevleri, hastane çalışanları söndürdü.


Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir özel hastanenin yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere kuru otların bulunduğu boş alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangından çıkan dumanlar, hastanede bulunan hasta ve yakınlarını etkiledi. Hastane çalışanlarının yangına müdahalesi ile alevler söndürüldü. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri alanda soğutma çalışması yaptı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.