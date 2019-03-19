Fen liselerinin satrançta yıllardır devam eden başarısını bu kez imam hatip lisesi kazandı

Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Liselerarası Satranç Şampiyonası'nda TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi, 29 okul arasında şampiyonluk ipini göğüsledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Liselerarası Satranç müsabakalarında zafer TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin oldu. Aynı zamanda proje okulu olan TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi, 29 okulun katıldığı şampiyonada 5 galibiyet ve 1 yenilgi alarak topladığı 10 puanla il birinciliğine ulaştı. İkinciliği Vali Aydın Arslan Fen Lisesi,üçüncülüğü de Rekabet Kurumu Fen Lisesi kazandı. 9-12 Mayıs tarihleri arasında Muş veya Adıyaman illerinin birinde yapılacak olan bölge şampiyonasına katılacak olan TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Proje okulu oradan bölge şampiyonu olarak dönmeyi hedefliyor.

“Fen Liselerinin tekelinde olan başarıyı kazandık”

TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin antrenörü ve beden eğitimi öğretmeni Ömer Çakmak, yıllardır fen liselerinin tekelinde olan satranç il şampiyonluğunu imam hatip proje okulu olarak kazanmalarının önemli bir başarı olduğuna dikkat çekerek, bu başarıyı elde eden öğrencileri kutladı. Çakmak, ”29 okul arasında şampiyon olduk. Yıllardır bu alanda şampiyonluğu kimseye bırakmayan okulların arasında bu başarıya ulaşmak kolay değildir. Takdiri hak eden öğrencilerimizi tebrik ediyoruz, onlardan bölge şampiyonluğunu Diyarbakır'a getirmelerini bekliyoruz” dedi.