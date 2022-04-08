İhlas Haber Ajansı

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Firari cinayet hükümlüsü JASAT tarafından yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar neticesinde firari cinayet hükümlüsü yakalandı.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar çerçevesinde, yapılan titiz çalışmalar sonucunda, “Kasten öldürme” suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., Bağlar ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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