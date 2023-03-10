Firari cinayet şüphelisi 10 ay sonra yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde polis ekipleri, 10 aylık takip sonucu cinayet şüphelisini yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgilere göre, geçtiğimiz yılın mayıs ayında aralarındaki maddi anlaşmazlık nedeniyle tartıştığı M.B.'nin (56) ateşli silahla ölümüne neden olan şüpheli N.K. (36), Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin 10 aylık takibi neticesinde Bismil'in Şentepe Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adalet Sarayına sevk edilen N.K., çıkarıldığı 9. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.