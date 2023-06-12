Firari cinayet zanlısı JASAT tarafından yakalandı

Diyarbakır'da, “kasten öldürme” suçundan aranan firari cinayet zanlısı, jandarma timi tarafından yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar devam ediyor.

Yapılan çalışmalarda, “kasten öldürme” suçundan hakkında 13 yıl 32 ay 60 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A., düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, jandarma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.