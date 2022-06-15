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Firari FETÖ hükümlüsü JASAT tarafından yakalandı

’FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü A.

'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü A.T., Diyarbakır'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar çerçevesinde, yapılan titiz çalışmalar sonucunda “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü A.T., Ergani ilçesinde bir adrese geleceği öğrenildiği belirtildi.


Ekiplerin icra ettiği operasyon sonucunda, şüpheli A.T. yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

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