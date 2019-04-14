Fırat Romatoloji Sempozyumu'nun 6.'sı Diyarbakır'da yapıldı

Fırat Romatoloji Sempozyumu'nun 6.'sı Diyarbakır'da gerçekleşti.

Bir otelin konferans salonunda gerçekleşen sempozyuma Doç. Dr. Gözde Yıldırım Çetin, Doç. Dr. Ali Şahin, Uz. Dr. Lütfi Akyol, Prof. Dr. Süleyman Serdar Koca ve çok sayıda uzaman doktor katıldı. Burada açılış konuşması yapan uzman doktor Lütfi Akyol, 6.'sı düzenlenen Fırat Romatoloji Sempozyumu'nun Prof. Dr. Süleyman Serdar Koca önderliğinde Diyarbakır'da yapıldığını söyledi. Uzm. Dr. Akyol, "Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerdeki alanında uzman romatoloji hocalarımız Diyarbakır'a geldi. Hem hekimlerimizin eğitimi açısında hem de ilimizin sosyolojik olarak da tanıtımı açısından gerçekten önemli bir kongreydi, çok verimli geçti. Hem katılan hekimlerimiz çok beğendiler hem de bu alınan bilgiler bölgede hastaların tanısında ve tedavisinde kullanılacaktır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra sempozyum hakkında bilgi veren Fırat Üniversitesi Romatoloji Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Süleyman Serdar Koca, Diyarbakır'da 6. Fırat Romatoloji Sempozyumu'nu gerçekleştirdiklerini ifade etti. Prof. Koca, "Bizim temel amacımız romatizma hastalıkları hakkında bölgedeki hekimlere bir farkındalık oluşturmak, bu bölgede yer alan fizik tedavi uzmanları, aile hekim uzmanları ortopedist, dahiliye uzmanları bunların birçoğunu toparlayıp romatizma hastalıkları hakkında bilgi vermeye çalıştık. Bu kapsamda Diyarbakır'da görev yapmakta olan Lütfi Akyol ve Mehmet Ali Balcı uzman doktor arkadaşlarımız sağ olsunlar bize ev sahipliği yaptılar. Bu sempozyum kapsamında Türkiye Romatoloji Derneği'nin ciddi katkıları olmuştur. Bu sempozyum için Türkiye'nin önde gelen en iyi romatologları seçildi, burada romatizma hastalıklarıyla ilgili konular enine boyuna tartışıldı. Bu bölgedeki arkadaşlarımızın gerekli gördüğü sorulara cevap verilmeye çalışıldı. Umarım yararlı olmuştur, buradaki kazanımlar bölge hekimlerine olduğu kadar bölgedeki hastalara da inanılmaz katkı sağlayacaktır. Daha erken tanı, daha doğru tedaviler, daha az sakatlık, daha az iş gücü kaybı sağlar diye ümit ediyor umarım yararlı olmuştur” diye konuştu.

Sunumların ardından sempozyum, soru cevap şeklinde devam etti.