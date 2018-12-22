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Fırını soyan hırsız yakalandı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, bir fırında hırsızlık yapan zanlı yakalandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, bir fırında hırsızlık yapan zanlı yakalandı.


Olay, Ergani ilçesi Namık Kemal Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir fırıncıda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre B.Z. isimli şahıs, sabah 05.00 sularında iş yerine girerek kasadaki para ve dükkandaki televizyonu alıp kayıplara karıştı. İş yeri sahibinin polise haber vermesi üzerine çalışma başlatan güvenlik güçleri, hırsızlığı gerçekleştiren zanlıyı kısa sürede yakaladı.


Zanlı B.Z., gözaltına alındıktan sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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