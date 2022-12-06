Fitness hocası Çetin, "Sağlıklı bir yaşam için zihin beden ilişkisi önemli"

Beden ve zihnin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini dile getiren Uğur Çetin, aynı zamanda sağlıklı ve uzun yaşam hakkında da bilgi verdi. Çetin, "Son dönemde sağlıklı yaşam konusunda insanların istekleri oldukça arttı. Fakat bunu bilinçli olarak yapmak önemli. Bu noktada en önemli şey beyin ve beden uyumu. Bu ikisi uyumlu olmaz ise aslında bedeninizi anlayamazsınız. Bu yüzden böyle bir durumda profesyonel yardım almak çok önemli" dedi.

Katıldığı programlarda sürekli olarak bahsettiği 'ne yersen osun' mottosunu Türkiye'ye getiren fitness hocası Uğur Çetin aynı zamanda sağlıklı yaşamın sırrından da bahsetti. Çetin "Vücudumuzu bir bütün olarak düşünmeliyiz. Beden ve zihni bir arada ve aynı düzeyde tutmalıyız. Çünkü zihinsel sağlık problemleri fiziksel sağlığınızı, fiziksel sağlık problemleri ise zihinsel sağlığınızı etkiler" diye konuştu.