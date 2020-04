Fitoterapist Sinan Akbalık'tan korona virüsüne karşı bitkisel tedavi yöntemi

Fitoterapi uzmanı Sinan Akbalık, dünyanın birçok ülkesinde etkili olan ve on binlerce insanın hayatını kaybettiği korona virüs salgınına karşı bitkisel tedavi yöntemlerinin uygulanması gerektiğini söyledi. Bitkisel tedavi yöntemi ile vücudun çok daha dirençli hale geleceğini ve mikroplardan temizlenebileceğini kaydeden Akbalık, "Reyhan bitkisi her şeyden önce, bağışıklık sistemindeki hücreleri güçlendirir. Bu sayede hastalıklara karşı vücudun direncini arttırır. Mevsim geçişlerinde kuluçka dönemleri biten ve üst solunum yolları hastalıklarına davetiye çıkaran virüslerin etkisini azaltır. Solunum işlevini artırır, bronşları temizler, bunun yanı sıra C vitamini bakımından da bir hayli zengindir. 50 gram reyhanı, 5 litre hazır su ile kaynatıp, kaynadıktan 3 dakika sonra ocaktan indirip, tencerenin kapağını kapatalım. Yaklaşık 1 saat dinlensin. Yani fermantasyon dediğimiz mayalanma işlemi gerçekleşsin. Bir saat süre dolunca tencerenin kapağını açalım, iyice soğuduktan sonra tülbentle süzelim. 5 litrelik şişeye doldurup, buzdolabında muhafaza edelim. Sabahlar aç karnına bir çay bardağı dolusu içelim, içtikten bir saat sonra da kahvaltı yapalım. Yaklaşık 40 gün süreyle korona virüsüne karşı koruyucu özelliği vardır. Bunun yanı sıra, sumak da vücudumuzdaki mikroplara karşı bir savaşçı gibi mücadele eder. Sumak, antimikrobiyal etkisinin yanı sıra bağışıklığı güçlendiren, soğuk algınlığı gribal enfeksiyonlarda son derece etkilidir. Bir çay bardağı dolusu sıcak suya, bir tatlı kaşığı dolusu sumak bırakıp, on dakika demlenmesini bekleyelim. Sonra süzelim ve her öğlen yemeği sonrasında düzenli olarak içelim. Bu zorlu süreçte lütfen bu iki ürünü kullanın, kısa zamanda etkisini göreceksiniz. Bütün vatandaşlarımıza, hastalıklardan uzak, şifalar diliyorum" dedi.