Floor Curling Diyarbakır İl Birinciliği yapıldı

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen ve Seyrantepe Spor Salonu'nda 2 gün süren Floor Curling Diyarbakır İl Şampiyonası'na yıldızlar ve gençler kategorisinde onlarca takım katıldı.

Floor Curling Diyarbakır İl Temsilcisi Remziye Kılınçer, sporcular, öğretmenler ve vatandaşların katıldığı açılış töreni, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şampiyonada sporcu öğrenciler kıyasıya yarıştı.

Çok sayıda sporcunun katıldığı yarışmanın birinci gününe Muazzez Beran Ortaokulu damga vurdu. Kız, erkek ve karma olmak üzere üç kategoride düzenlenen gençler şampiyonasında her üç kategoride de Muazzez Beran Ortaokulu birinci olarak şampiyonaya damga vurdu.

Şampiyonanın ikinci gününde ise yıldızlar kategorisi gerçekleştirildi. Yıldızlar kız kategorisinde birinciliği Şehit Ömer Halis Demir Lisesi kazanırken, ikinciliği ise Sur İmam Hatip Lisesi göğüsledi. Yıldızlar erkek kategorisinde ise birinci olan takım Sur İmam Hatip Lisesi olurken, ikincilik ipini ise KİPTAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu elde etti. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar için kupa ve madalya töreni düzenlendi. Sporcular kupa ve madalyalarını Curling İl Temsilcisi Remziye Kılınçer, hakem, antrenör ve beden eğitimi öğretmenlerinin elinden aldı.

Müsabakalara katılan tüm sporculara teşekkür eden Curling İl Temsilcisi Remziye Kılınçer, “Floor Curling Diyarbakır İl Şampiyonamızı başarılı bir şekilde tamamladık. İki gün süren müsabakalarımız gençler ve yıldızlar kategorisinde kız, erkek ve karma şeklinde çekişmeli mücadelelere sahne oldu” dedi.