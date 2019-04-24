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Forum Diyarbakır AVM'de Alper Erözer izdihamı

Youtube kanalında paylaştığı şarkılarla izlenme rekorları kıran Alper Erözer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Forum Diyarbakır AVM’de sevenleri ile buluştu.

Youtube kanalında paylaştığı şarkılarla izlenme rekorları kıran Alper Erözer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Forum Diyarbakır AVM'de sevenleri ile buluştu.


Açıldığı günden bugüne çeşitli etkinliklerle Diyarbakırlıların uğrak mekanı haline gelen bölgenin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Forum Diyarbakır, Alper Erözer ile ziyaretçilerine unutulmaz bir gün yaşattı. Youtube kanalında paylaştığı şarkılarla izlenme rekorları kıran Alper Erözer'i yaklaşık 2 bin 500 kişi izledi.


Forum Diyarbakır AVM'den yapılan açıklamada, çeşitli etkinliklerle Diyarbakır halkının karşısına çıkmaya devam edecekleri belirtildi.

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