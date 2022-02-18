Forum Diyarbakır AVM'de beyaz eşya kampanyası sona erdi

19 Şubatta noter huzurunda çekiliş gerçekleşecek.

Form Diyarbakır AVM ziyaretçileri, gün içinde yaptıkları 200 TL ve katları alışverişte çekiliş hakkı kazanıyor. 5 Kasım 2021'de başlayan çekiliş sona erdi. 19 Şubat saat 14.00'de noter huzurunda gerçekleşecek çekilişte 5 kişi buzdolabı, 5 kişi çamaşır makinesi, 5 kişi bulaşık makinesi, 5 kişi oled ekran TV, 5 kişi S21 telefon kazanma şansı yakalayacağı belirtildi. Etkinlik alanında gerçekleşecek olan çekilişe AVM yetkililerinden katılan tüm vatandaşlar davet edildi.