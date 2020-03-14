Forum Diyarbakır AVM'de dezenfekte çalışması

Diyarbakır'da binlerce vatandaşın ziyaret ettiği, Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezinde dezenfekte çalışması yapıldı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde bulunan Diyarbakır Forum Alışveriş Merkezinde oluşturun ekip tarafından dezenfekte çalışması yapıldı. Dezenfekte çalışmaları her gün belirli aralıkla yapıldığı öğrenilirken, konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezi yönetimi, “Forum Diyarbakır'da hijyen standartlarımızı en üst seviyede tutarak, ortak kullanım alanlarımızı 7/24 sterilize edip, siz değerli misafirlerimize her zaman olduğu gibi kaliteli ve kusursuz hizmet sunmaya devam ediyoruz. Alışveriş, etkinlik ve yemek alanlarımızı güvenle kullanabilirsiniz'' denildi.