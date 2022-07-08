İhlas Haber Ajansı

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Fotoğraf için tarihi surlara çıkan vatandaş metrelerce yükseklikten düştü

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde tarihi surlara fotoğraf çekmek için tırmanan vatandaş, metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi surlara fotoğraf çekmek için tırmanan vatandaş, metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Sur ilçesinde bulunan tarihi surlara fotoğraf çekmek için tırmanan Remzi A., dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Remzi A.'nın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri durumu ağır olan vatandaşı sedyeye alarak ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk etti.

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