Fotono21, Ceylan Karavil Park AVM'de Ramazan ayı fotoğraf sergisi açtı

Fotono21 Fotoğraf Derneği tarafından Ramazan ayının ilk gününde Diyarbakır'da bulunan ibadet merkezleri ve Ramazan ayı temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Fotono21 Fotoğraf Derneği tarafından 15 fotoğraf sanatçısının çektiği 25 fotoğraflık sergi, Ceylan Karavil Park AVM'de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergi açılışında konuşan Fotono21 Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, "9 yıldır şehrimize ait tarihi ve kültürel değerlerimiz ile sosyal yaşamı belgeleyerek arşivler oluşturuyor ve sergiler açıyoruz. Pandemi dönemi süresince ara verdiğimiz sergilere bugün itibarı ile yeniden başlıyoruz. Yakın bir tarihte Diyarbakır fotoğrafları sergisi ile 14-15 Mayıs ta Ankara'da Diyarbakır Kalesi Ankara kalesinde fotoğraf sergisi hazırlıklarımızı da tamamladık” dedi.

Kılıçoğlu, “Bu sergide 15 arkadaşımızın fotoğrafları ile Fotono21 fotoğraf derneğinin arşivinden alınan 25 fotoğraf yer alıyor. Ulu Cami, Eğil Kasım bey Kümbetleri, Hacı Büzrük Cami, Hani Ulu Cami, Hz Süleyman Cami, Nasuh Paşa Cami, Fetih Cami, Silvan Ulu Cami, Eğil Peygamber mezarları, Kurşunlu Cami'ye ait fotoğraflar Helin Paçal, Hacı Cebe, Hasan Akçay, Mehmet Karaca, Mehmet Kılıçoğlu, Mesut Bektaş, Muhammed Musap Gümüş, Nedim Özgüvercin, Sedat Oruç, Sevgi Özak, Şeyhmus Kuyumcu ve Veysi Arcagök tarafından çekildi. Diyarbakır İnanç merkezi olduğu için tüm değerlerini bu sergide yansıtamadık. Bundan dolayı yapacağımız her sergide bir önceki sergide bulunmayan konuları ekleyerek inanç merkezi Diyarbakır'ın tanıtımına da katkıda bulunmaya çalışacağız” dedi.

Kılıçoğlu, Ceylan Karavil Park AVM yetkililerine de verdikleri destekten dolayı teşekkür ederken, sergi 10 Nisan a kadar Ceylan Karavil Park ta sergilenmeye devam edeceği belirtildi.