Fotono21 Fotoğraf Derneği Dünya Kupası Fotoğraf Yarışmasında

Her sene FIAP(Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu) tarafından düzenlenen kulüpler için Dünya Kupası Fotoğraf Yarışması'na Fotono21 Fotoğraf Derneği bu yıl da katılım sağladı.

Bu yıl 16'ıncısı düzenlenen organizasyona dünya genelinde 218 kulüp katıldı. Fotono21 Fotoğraf Derneği 20 fotoğraf ile katılıp 402 puan ile Aylin Erozcan, Metin Öztürk Mehmet Kılıçoğlu, Mehmet Karaca ve Necmettin Karaca sergileme aldı.

Dernek Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, son üç senedir dernek olarak FIAP Dünya Kupası'na düzenli olarak katıldıklarını söyledi. Bu sene 5 sergileme aldıklarını ifade eden Kılıçoğlu, “Kupayı 402 puanla tamamladık. Diyarbakır'ı fotoğraf sanatı alanında dünya kulüpler klasmanında temsil ettik. Katılan tüm üyelerimize çok teşekkür ederim” dedi.