Fotono21 Fotoğraf Derneği yeni yılda Diyarbakır'ı fotoğrafladı

Fotono21 Fotoğraf Derneği üyeleri, yeni yılda Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını fotoğrafladı.

Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu ve üyeler Veysi Arcagök, Mehmet Sıddık Demir, Mehmet Karaca, Çimen Tunç, Helin Paçal, Şeyhmus Kuyumcu, Mehmet Suat Ergin, Nedim Özgüvercin ve Mesut Bektaş yeni yılda Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını fotoğrafladı. Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, Diyarbakır'da yıllardır gönüllü ve ücretsiz olarak hizmet veren derneklerinin valilikten izin alarak sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında fotoğraf ve video çekimleri yaptıklarını söyledi. Kılıçoğlu, “Pandemi ile birlikte yaşam biçimlerimiz değişti. Kendimizin ve toplumumuzun sağlığı için birçok tedbir aldık ve hayatımızdaki birçok alışkanlığımızı da değiştirmek zorunda kaldık. Bu değişiklikler doğal olarak hayatın bir parçası olan fotoğraf sanatına da yansıyor. Normal bir günde insan seli olan tarihi mekanlarda büyük bir sessizlik vardı. Biz Fotono21 Fotoğraf Derneği olarak Diyarbakır'ın pandemi sürecini arşivliyoruz” dedi.

Fotono21 Fotoğraf Derneği üyesi Mehmet Sıddık Demir, sessizlik içinde Diyarbakır sokaklarında dolaşmanın medeniyetlere bütünleşmek anlamına geldiğini söyledi. Demir, “Kalabalıktan, korna ve araba sesinden uzak, ağır ağır dolaşacaksınız bu kadim şehri. Surlarına çıkıp bu şehir için kimlerin mücadele verdiğini kimlerin bu şehir için kalıcı eser bıraktığını göreceksiniz. Bazalt taşlarıyla döşenmiş sokaklarında, karşılıklı avlulu taş evlerinde iki teyzenin Diyarbakır şivesiyle sohbetine tanık olacaksınız. Çocukların avlularda neşeli sesini duyacaksınız. Şehrimizin pandemideki bu yalnızlığı tarihte ışık tutacaktır” diye konuştu.

Fotono21 Fotoğraf Derneği üyesi Helin Paçal ise “Fotono21 Fotoğraf Derneği sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu saatlerde Diyarbakır'ın boş kalan tarihi mekanları, sokak ve caddelerini fotoğrafladık. Diyarbakır'ın en sakin olduğu zamanlarda arşivlerimizi tamamlamak için güzel bir fırsat oldu. Diyarbakır'ın boş olması nedeni ile şehrin sessizliğini içimize çeke çeke tarihe daha yakından dokunarak, hissederek fotoğraflama imkanı bulduk. Bu bizim çok gurur vericiydi. Şehri dinleyip fotoğraflar çok daha ayrı bir keyif verdi bizlere” dedi.