Futbolcuları para almadan oynayan takım, kurulduğundan beri hiç yenilmedi

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde 2 yıl önce kurulan ve futbolcularının para almadan oynadığı Çüngüş Gençlikspor Futbol Takımı bugüne kadar oynadığı maçlardan mağlubiyet almadan ayrılarak büyük bir başarıya imza attı.

Diyarbakır'da 2 yıl önce büyük zorluklarla kurulan ve 2. Amatör Lig'de hiç yenilgi almadan şampiyon olarak Diyarbakır 1. Amatör'e yükselen Çüngüş Gençlikspor Futbol Takımı ilk yarıyı da hiç yenilgi almadan tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Ulaşım, yemek ve konaklama konusunda sıkıntılar yaşayan takımın oyuncuları bugüne kadar tek kuruş almadan oynadıkları 27 maçın 25'inden galibiyetle ayrılırken 2 maçta da berabere kaldı. Futbolcularına diğer kulüplerin talip olduğu ama gönüllülük esasına göre devam eden kulüpte oyuncular ve yöneticiler Çüngüşlü iş adamlarına çağrı yaparak çıkacakları üst liglerde rakiplerine karşı daha iyi mücadele edebilmek için destek beklediklerini ifade etti.

"Tekrar şampiyon olmak istiyoruz"

Diyarbakır 1. Amatör Küme'de mücadele eden takımın kaptanı Abdulhalit Aydın, namağlup olarak tekrar şampiyon olmak istediklerini belirterek, "Kulübümüz 2 yıl önce kuruldu. Bu yola baş koyduğumuzda belediye başkanımız, kaymakamımız bize destek çıktı. Şu ana kadar oynadığımız 27 maçta 25 galibiyet ve 2 beraberliğimiz var. Geçen yıl namağlup olarak şampiyon olduk. Bu yıl da yapmış olduğumuz 8 maçın 7'sinde galip geldik. 1 maçta da berabere kaldık. İnşallah bu yıl da namağlup olarak ilçemize yakışır bir şekilde iyi bir futbol ortaya koyup şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

"Büyüklerimiz yanımızda olsun"

Mesleği fotoğrafçılık olan takımın forveti Murat Dağ, ilk kurulduklarında kimsenin kendilerine güvenmediğini ve oynamak için ayakkabıları bile olmadığını ifade ederek, "Bize herkes 'olamaz' dedi. Çünkü arkamızda büyüğümüz yoktu. Sonra kulüp kurmaya karar verdik. Sonra başkanımız Nazım Yıldızhan başımızda durdu. Bizi bir yıldız olarak gördü. 'Bu karanlıkta parlayabilirsiniz. Siz de olursunuz' diyerek bize güç verdi. Bize o güveni verdi. Elimizden geldiğince Süper Lig'e, daha üst liglere kadar gitmeye çalışacağız. Şu anda tek isteğimiz büyüklerimiz yanımızda olsun. Başka bir isteğimiz yok" diye konuştu.

“Hiçbir ücret almıyorlar”

Kulüp futbolcularının hiçbir ücret almadığını vurgulayan Kulüp Başkanı Nazım Yıldızhan, "Buradan ilk başta sporcularıma ve bize futbolu sevdiren, kulübün kurulmasında en büyük emeği olan Halil Akgümüş'e çok teşekkür ediyorum. Futbolcularıma özellikle çok teşekkür ediyorum. Kimse kulübün buralara geleceğini umut etmiyordu. Hatta 1 galibiyet dahi alacağımıza inanmıyorlardı ama biz inandık ve mücadele ettik. Geçen yıl hiç yenilmeden 2. amatörden 1. amatöre çıktık. 1. amatörde birkaç tane oyuncumuzu kaybettik ama yine de hiç yenilmeden ilk yarıyı kapattık. Büyük bir başarının peşindeyiz. İnşallah hedefimiz daha üst ligler. Buradan iş adamlarımıza, Çüngüş'ü seven, sporu seven arkadaşlara çağrımız bizlere destek vermeleri. Bizlere destek olsunlar ki ilçemizi ve spor kulübümüzü bir üst liglere götürelim. Bundan 3 yıl önce ilçemizde saha dahi yoktu. Burada tabi emeği geçen Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca'ya çok teşekkür ediyoruz. Takımımızı kurmamızda da en büyük etkenlerden biridir. Kulüp hocamız Onur hoca öğretmenlik yapıyor ve ücretsiz olarak kulübümüze hocalık yapıyor. Ona da buradan çok teşekkür ediyoruz. Bütün iş adamlarımıza sesleniyorum. kulübümüze artık sahip çıksınlar" ifadelerini kullandı.

Kulübün yönetim kurulu üyesi Hayrettin Yıldırım ise şunları kaydetti:

“Geçen yıl birçok zorluklar içinde Bismillah deyip yola çıktık. Zor şartlarda bugünlere geldik. Takımı kurduğumuzdan bugüne kadar hiçbir yenilgi almadık. Bu galiba Türkiye'de nadir olan bir olay. Rabbim muvaffak eylesin. Biz Çüngüş sevdalısı olan, Çüngüş'ü seven ve futbolu seven herkesi bu güzide kulübümüze yardıma çağırıyoruz ve davet ediyoruz. Çok zor şartlar altında bu çocuklarımız maçlara çıkıyor. Şu an Çüngüş Diyarbakır'ın en uzak ilçesi bu da baya bir maddi külfet getiriyor. Ulaşım, yeme-içme, barınma gibi sorunların üstesinden gelmek için çok çaba sarf ediyoruz. Sağolsun belediye başkanımız ve kaymakamımız elindeki imkanları sonuna kadar sunuyor ama bu yeterli olmuyor. Bu başarının mimarı olan gençlerimize bir harçlık dahi veremiyoruz. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Futbol camiasını, Çüngüş'ü sevenleri, iş adamlarımızı bu kulübümüze destek olmaya davet ediyorum."