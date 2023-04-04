Galeria İş Merkezi enkazından çıkan kasa sahibine teslim edildi

Diyarbakır'da yaşanan depremlerden sonra enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, Galeria İş Merkezi'nin enkazından çıkartılan çelik kasa polise teslim edilip tutanak ile sahibine verildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı depremlerden sonra 11 ilde yaraları sarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde hasar gören Yenişehir ilçesindeki Galeria İş Merkezi'nde yıkım işlemleri tamamlandı. İş merkezinin moloz kaldırma işlemleri hız kesmeden yapılırken D Blok'un enkazından çıkarılan çelik kasa, emniyet güçlerinin aracılığıyla tutanak tutulup, imza atılıp sahibine teslim edildi.

Eşyaların sahibi bulunmadan herhangi bir işlemin yapılmadığını belirten enkaz çalışmalarından sorumlu saha formeni Orhan Şener, çıkarılan her türlü malzemenin hak sahibine verilene kadar saklandığını ifade etti.

Çalışma sahasında hem yerde hem kamyon üstünde eşyaların ayıklanarak çıkarıldığının altını çizen Şener, “Enkaz kazılarında değerli eşyaları çıkarıp emniyet teşkilatındaki arkadaşlar eşliğinde sahiplerine veriyoruz. Eşyaların teslimatında tutanak tutulup imza alınıyor. Az önce de bir adet kasa çıktı. Mal sahibi gelip kasadan eşyalarını alıp gitti. Kasada ne olduğunu biz bilmiyoruz. Eski bina sakinlerinin işine yarayabilecek her türlü malzemeyi çıkarıp kenarlara koyuyoruz. Bu eşyalar içerisinde fotoğraf, altın, para, saat ve bilgisayar gibi akla gelebilecek birçok şeyi kenarda bırakıyoruz. Sahipleri gelip tutanak ile alıyor. Çalışma sahamızda hem yerde ayıklama hem kamyon üstünde ayıklama yapılıyor” dedi.