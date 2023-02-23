Galeria İş Merkezinden kurtarılan 7 kediden 6'sı sahibine teslim edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ortaklığıyla yürütülen çalışmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören ve yıkımına ara verilen Galeria İş Merkezi ve üstündeki siteden 7 kedi kurtarılarak, 6'sı sahiplerine teslim edildi. 2'sinin ise kafese girmesi bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede merkez Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde başlayan yıkım, içeride bir kedinin olduğunun belirlenmesi üzerine durduruldu. Yıkım çalışmasının durdurulmasının ardından dron ile kedinin bulunduğu kat tespit edildi. Daha sonra itfaiye ve AFAD ekipleri kedinin kurtarılması amacıyla çalışma başlattı.

İtfaiyeye ait 54 metrelik yangın ve kurtarma çalışmalarında kullanılan merdivenli şnorkel ile çalışma yürütüldü ancak yetersiz kalınca askeri helikopter devreye girdi. Olay yerine sevk edilen askeri helikopterden halatla indirilen bir personel, iş merkezinin üstündeki binada kedinin bulunduğu kata ulaşmaya çalıştı. Binadaki hasar nedeniyle personel içeri giremedi ve helikopter olay yerinden ayrıldı. Bu girişimden de sonuç alınamayınca zirai ilaçlamada kullanılan dron getirildi. Yine sonuç alınamayınca daha sonra itfaiye ve AFAD ekipleri tekrar hassas bir şekilde çalışma yürüterek 1 kedinin kurtarılmasını sağladı. AFAD ekiplerince alana getirilen vinç aracılığıyla sitenin 4. ve son katına kafes yerleştirildi. Kedi kafese girmeyince AFAD ekipleri vinç üzerindeki sepete binerek 4. kattaki kediyi yakaladı ve aşağı indirdi.

Kedi kurtarma çalışmaları hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay, şu ana kadar 7 tane kediyi sağ olarak çıkardıklarını, 6 tanesini sahiplerinin teslim aldığını açıkladı.

"Devletimizin tüm imkanları ile iki gündür burada kedileri kurtarma çalışmalarını sürdürmekteyiz"

1 tanesinin de çip kontrolü ile sahibine ulaşılmaya çalışıldığını aktaran Kızılay, "Muhtemelen sahipli bir kedi olmayabilir. Onu da yine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak sahiplendireceğiz. Devletimizin tüm imkanları ile iki gündür burada kedileri kurtarma çalışmalarını sürdürmekteyiz. Kurmuş olduğumuz diğer kapanlar şu anda orada mevcut. İçeride olan kedilerin de bu kapanlara girmesiyle oradan sağ salim çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

"Veteriner hekimlerimiz tarafından ilk bakımları yapılarak sahiplerine tutanak karşılığı teslim edildi"

Şu ana kadar hayatını kaybeden sahipli bir kedi olmadığını ifade eden Kızılay, "Çok şükür hepsinin sahipleri hayatta. Hepsine ilk muayeneleri ilk olarak Büyükşehir Belediyesine bağlı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığında veteriner hekimlerimiz tarafından ilk bakımları yapılarak, sahiplerine tutanak karşılığı teslim edildi. Mevcut tespitlerimize göre içeride kalan hayvan sayısı 2 tane" ifadelerine yer verdi.