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Gaspçılar, telefonunu vermeyen vatandaşı silahla başından vurdu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde gaspçılar, telefonunu almaya çalıştığı vatandaşı silahla başından vurdu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde gaspçılar, telefonunu almaya çalıştığı vatandaşı silahla başından vurdu.


Olay, sabah saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi Gürsel Caddesi 271'inci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.S. (35) adlı vatandaşın önünü kesen gaspçılar, kendisinden telefonunu almak istedi. M.A.S.'nin telefonunu vermemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma sırasından şahıslardan biri çıkardığı tabancayla M.A.S.'nin başına ateş etti. M.A.S., kafasını sıyıran kurşunla yere yığılırken, şahıslar kaçarak bölgeden uzaklaştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.A.S., kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.


Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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