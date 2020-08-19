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Gazetecilerden Güneydoğu'ya kültür gezisi

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, ’Güneydoğunun kadim şehirlerini tanıyoruz, tarihini öğreniyoruz’ projesi kapsamında Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep şehirlerine kültür gezisi düzenlendi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, 'Güneydoğunun kadim şehirlerini tanıyoruz, tarihini öğreniyoruz' projesi kapsamında Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep şehirlerine kültür gezisi düzenlendi.


Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük başkanlığında Güneydoğu kültür gezisine 23 gazeteci katıldı. Otobüs ile Trabzon'dan çıkan heyet Tunceli'nin ardından Diyarbakır'a ulaştı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ile görüşen heyet, Vali Karaloğlu'na plaket takdim etti. Vali Karaloğlu'na gezi ile ilgili bilgi veren Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, projenin İçişleri Bakanlığı öncülüğünde yürütüldüğünü söyledi. Proje kapsamında Güneydoğu illerini tanıyıp tarihlerini öğrendiklerini belirten Küçük, "Güneydoğunun kadim şehirlerini tanıyoruz, tarihini öğreniyoruz projesi kapsamında Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep şehirlerini ziyaret ediyoruz. Ülkemizin her bölgesi ayrı bir tarih ve kültürel mirasa sahip. Bizlerde bu mirası tanımak için böyle bir proje gerçekleştirdik. Bizlere destek olan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyoruz. İlerleyen zamanda bu bölgede görev yapan medya mensubu arkadaşlarımızı gerçekleştireceğimiz proje ile Karadeniz'de ağırlayacağız ve bölgemizi tanıtacağız" dedi.


Vali Karaloğlu ziyaretinden sonra heyet Zerzevan Kalesine geçerek tarihi kalede inceleme yaptı. Heyet daha sonra Mardin'e geçti. Mardin ziyaretinin ardından heyetin Şanlıurfa ve ardından Gaziantep'i ziyaret ederek Trabzon'a döneceği belirtildi.

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