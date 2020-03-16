Gazetelerin genel yayın yönetmenlerinden Zerzevan Kalesine ziyaret

Diyarbakır'a gelen çeşitli gazetelerin genel yayın yönetmenleri ile gurmeler, tarihi Zerzevan Kalesini gezdi.

Diyarbakır'a gelen gastro-tur ekibi, Çınar ilçesinde bulunan tarihi Zerzevan Kalesini gezdi. Geziye, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç, star.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Anadolu Halk Mutfakları Derneği Başkanı Adnan Şahin ile çeşitli sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri katıldı. Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun tarafından ziyaretçilere kalenin tarihi hakkında bilgi verildi. Ziyaretçilere gezi sırasında 2 bin 200 yıllık tarifle yapılan Roma tatlısı “Globi” ikram edildi.