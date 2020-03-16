İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gazetelerin genel yayın yönetmenlerinden Zerzevan Kalesine ziyaret

Diyarbakır’a gelen çeşitli gazetelerin genel yayın yönetmenleri ile gurmeler, tarihi Zerzevan Kalesini gezdi.

Diyarbakır'a gelen çeşitli gazetelerin genel yayın yönetmenleri ile gurmeler, tarihi Zerzevan Kalesini gezdi.


Diyarbakır'a gelen gastro-tur ekibi, Çınar ilçesinde bulunan tarihi Zerzevan Kalesini gezdi. Geziye, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç, star.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Anadolu Halk Mutfakları Derneği Başkanı Adnan Şahin ile çeşitli sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri katıldı. Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun tarafından ziyaretçilere kalenin tarihi hakkında bilgi verildi. Ziyaretçilere gezi sırasında 2 bin 200 yıllık tarifle yapılan Roma tatlısı “Globi” ikram edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.