Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişinde triyaj alanı oluşturuldu

Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsüne karşı Türkiye'de de önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil giriş kapısı önüne triyaj çadırı kuruldu. Korona virüs şüphesi ile başvuran hastalar, burada yapılacak ilk muayenelerinin ardından izolasyon alanına götürülüyor.

"Hastanemizde izolasyon alanları oluşturduk"

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç, Sağlık Bakanlığının genelgesi doğrultusunda hastanelerinde izolasyon alanları oluşturduklarını söyledi. Dr. Karakoç, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi ön girişinde göründüğü üzere hastan çadırları kuruldu. Şüpheli hastalar çadırda karşılanacaklar, daha sonra sağ tarafımızda yer alan korona virüs şüphe ve temas sağlayanların bulunduğu izole alana yönlendirilecekler. Bu bulguları taşımayan diğer hastalarımızda sol tarafımızda bulunan ayakta tedavi giriş kısmına yönlendirilecekler. Hastalarımızı hastanenin içerisine almadan hastalarımızı karşılayacağız" dedi.

İzolasyon çadırının Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ile UMKE tarafından yapıldığını belirten Dr. Karakoç, "Vatandaşlarımızdan ricamız herkes evinde kalmaya devam etsin. Evdeki izolasyon çok daha önemlidir ve hastanelere gereksiz başvuruları yapmayalım. Bu mücadeleyi hep birlikte yürüteceğiz ve hep beraber başaracağız" diye konuştu.