Gebelikte idrar yolu enfeksiyonuna dikkat

Memorial Dicle Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Yunus Çavuş, gebelik döneminde oluşabilecek idrar yolu enfeksiyonları ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Gebelik döneminde enfeksiyonlara bağlı olarak mesaneye ulaşan bakterilerin herhangi bir belirtiye yol açmadan idrar torbası içinde canlı olarak kalabildiğini, idrarla da şikayete yol açmayabileceğini belirten Op. Dr. Çavuş, sessizce ilerleyen ve yüksek enfeksiyon seviyesine ulaşan bakterilerin bazı durumlarda mesane ya da böbrek iltihabına yol açabildiğini söyledi. Gebelikte, doktorun uygun gördüğü güvenli antibiyotiklerin, 3-7 günlük tedavi ile idrarda belirti vermeyen bakteri varlığını enfeksiyona dönüşmeden tedavi edebileceğini kaydeden Op. Dr. Çavuş, “Tedavi bitiminde de mutlaka tekrar idrar kültürü yapılmalıdır. Şikayetleri tekrarlayan veya geçmeyen hastalar için yeni tedaviler gerekebilir. Enfeksiyonların yeniden görülmesi halinde doğumsal idrar yolları anomalileri yönünden daha ileri tetkiklerle sorunun nedeni araştırılmalıdır. Gebelikte idrar yolu enfeksiyonları erken doğuma ve su keseninin erken açılması gibi bebeğin yaşamını riske sokabilecek önemde sorunlara neden olabilir. Bu nedenle idrar yolu enfeksiyonu olan anne adaylarının doğum şekline de enfeksiyonun durumuna göre karar verilmektedir. Bu gebe grubu için normal doğum önerilmektedir” dedi.

Gebelikte idrar yolu enfeksiyonundan korunmak mümkün

Günde en az 2 buçuk litre su tüketimi ve bunun yanında taze sıkılmış meyve suyunun önemli olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Çavuş, “Özellikle ambalajlı, şekerli sıvılardan kaçınılmalıdır. Gebelikte enfeksiyona yatkınlığın artması bağışıklık sistemi ile ilgili olduğundan beslenmeye dikkat edilmelidir. Mümkün olduğunca sık tuvalete gitmeli, sıkışıncaya kadar beklememeli ve idrarın mesaneden tamamen boşaltılmasına dikkat edilmelidir. Tuvalet sonrası genital bölge temizliğine dikkat edilmelidir. İdrar yaparken yanma, sızlama, bulantı, ateş, kasık ve alt karın ağrısı gibi şikayetlerden biri dahi olsa hastaneye başvurulmalı. Rutin gebelik takibinde de idrar tahlili ve idrar kültürü sonuçları değerlendirilmelidir.”