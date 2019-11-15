Gebze heyetinden DTB'ye ziyaret

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve beraberindeki heyet Diyarbakır Ticaret Borsası'nı (DTB) ziyaret etti.

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Kocaeli Devlet Malzeme Ofisi Müdürü Aydın Akyürek ile Oda Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, DTB Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerince karşılandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren DTB Başkanı Engin Yeşil herkesin Diyarbakır'ı yakından görmesi gerektiğini belirterek, “Karşılıklı ziyaretler ile kentimiz üzerindeki olumsuz algının ortadan kalkacağına inanıyorum. Bu nedenle herkesin ilimiz yakından görmesini istiyoruz. İlimize gerçekleştirdiğimiz ziyaretten dolayı da sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Gebze Sanayi Odası Başkanı Nail Çiler ise ev sahipliğinden dolayı DTB Başkanı Engin Yeşil'e teşekkür ederek, “Birbirimizi tanımıyoruz. Bir birimizi tanırsak ne kadar büyük bir aile olduğumuzu göreceğiz. Biz birlikte daha güçlüyüz. Karşılıklı ziyaretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ile DTB Meclis Başkanı Ahmet Ay, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ile Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu'na Diyarbakır motifli tablo hediye etti.