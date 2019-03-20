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Gecekondudan Türkiye ikinciliğine

Antalya’da 13-17 Mart tarihlerinde düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası’nda, 5 yıl önce gecekonduda keşfedilen Diyarbakırlı Nazlı Bozkurt, yıldızlar kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Antalya'da 13-17 Mart tarihlerinde düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'nda, 5 yıl önce gecekonduda keşfedilen Diyarbakırlı Nazlı Bozkurt, yıldızlar kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.


Antalya'da düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası, 3 bin 175 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Şampiyonaya gecekonduda büyüyen ve karateye merak salan 14 yaşındaki Nazlı Bozkurt damga vurdu. Bozkurt, yıldızlar kategorisinde rakiplerini bir bir geçerek Türkiye ikincisi olmayı başardı.

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