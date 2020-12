Geçmişin Sesi Amida Konserleri devam ediyor

Kürtçe'nin Kurmanci, Zazaki ve Sorani lehçelerinde bu coğrafyadan çıkmış ezgilerin, klamların seslendirildiği ve yeni konser programlarında farklı dillerde ezgilerin de yer alacağı dijital konserlerin üçüncüsü 16 Aralık Çarşamba günü DTSO sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

Eğil'de gerçekleştirilen dijital konser çekimleri hakkında konuşan DTSO Eğitim Bilim Vakfı Başkanı ve DTSO Meclis Üyesi Faruk Korkmaz, kültürel dokusu ile tarihten bugüne önemli süreçlere ev sahipliği yapmış bu coğrafyada, dokundukları her yerin, her ezginin farklı bir hikaye, farklı bir yaşanmışlık ve önemli bir değer taşıdığını söyledi. Korkmaz, "Konser çekimleri yapılacak tarihsel mekanları, ezgileri ve ezgileri bugüne kadar ulaşmış Kürt müzisyenlerimizi seçerken oldukça zorlanıyoruz. 10 tarihi mekanda 10 konser düzenlemek temel hedefimizdi. Ancak o kadar zengin bir kültürel miras ve tarihsel birikim içinde yaşıyoruz ki aldığımız geri dönüşler ve talepler ile birlikte karar vermekte zorlanıyoruz. İnanın her gün dinlediğimiz, dinlerken duygulandığımız ne kadar çok klamımızın, dengbejimizin olduğunu ve her birinin farklı hikayesini bizler de bu çalışma ile çok daha iyi gördük ve anladık. Büyük zevk alarak uyguladığımız bu projenin bizim gibi sivil toplum kuruluşları ve kentin kültürel mirasının korunması ve turizme kazandırılması için çalışma yapan kurumlar için önemli bir görev olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Kürtçe ilahiler ve Kürt dengbejlerinin eserleri seslendirilecek

Korkmaz, Eğil'de düzenlenecek konser içeriği hakkında da bilgiler paylaştı. Korkmaz, inanç değerleri ile bilinen Eğil'de erbane grubu eşliğinde Kürtçe ilahiler ve anonim eserler seslendirildiğini, Ma Müzik ve Lawje tarafından Meyrem Xan'ın Qumrike, Mihemed Arif Cizrawi'nin Xifşe, Seid Yusif'in Çawa Te Heri eserlerinin seslendirildiğini belirtti. Korkmaz, tarihten bugüne ulaşmış Kurmanci ve Zazaki lehçelerinde 10 farklı müzik eserinin seslendirildiği konserde herkesin kendine ait bir şeyler bulacağını ve bu zenginlikleri ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşacaklarını aktardı. Korkmaz, ”1904 yılında Şırnak'da doğan daha sonra Suriye ve Irak'da yaşamış, Bağdat radyosunda uzun yıllar çalışarak 200'ün üzerinde eser veren Meyrem Xan Kürt müziğinde önemli bir yer tutuyor ve Kürtçe şarkıları kaydeden il kadın sanatçı olarak biliniyor. Meyrem Xan ve Eyşe Şan için müzik erkek müzisyenlere göre daha çok şey ifade ediyor. Bu coğrafyanın yaşadığı acıların yanında kadınların yaşayamadıkları duyguları ve maruz kaldıkları baskıları da klamlarına taşıyorlar. Bugün kadın müzisyenlere büyük ilham veren Kürt kadın müzisyenleri anmadan, onların büyük zorluklar içinde yazdığı, bestelediği ve seslendirdiği eserleri paylaşmadan bu projeyi geliştirmek mümkün değil. Bu konserimizde Meyrem Xan'ın Qumrike eseri ve kendi sesinden Gire Sira eserine yer veriyoruz. Bugün hala özellikle pek çok müzisyen tarafından seslendirilen bu eserler Meyrem Xan'ın Türkiye, Suriye ve Irak'daki hayatından ve yaşadıklarından izler taşıyor. Meyrem Xan, sesi, Kürt kültürüne bağlılığı ve bir kadın olarak o dönemde gösterdiği cesaret ile bilinen bir kadın sanatçı. Bizler de bu konser ile Meyrem Xan gibi Kürt müziğini oluşturan ve bugünlere taşıyan dengbejlerimizi bir kez daha anmak istedik” diye konuştu.

Korkmaz, zor günler geçirdikleri bu dönemde herkesi kendinden bir şeyler bulabileceği ve bu coğrafyanın yaşanmışlıklarını daha iyi öğrenebileceği, Kürt ezgileri ile tarihe yolculuk yapabileceği dijital konseri izlemeye ve yakınları ile paylaşmaya davet etti.