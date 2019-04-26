Geleceğin El-Cezeri'leri Diyarbakır'da yetişiyor

Diyarbakır Dicle Üniversitesince (DÜ) "2. Uluslararası IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Robot Yarışması" düzenlendi.

DÜ Mühendislik Fakültesinde Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü öğrenci kolu tarafından gerçekleştirilen yarışmaya inovatif, top atan, çizgi izleyen, labirent, sumo, çöp toplayan, mini sumo ve serbest kategorilerinde ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite ve bireysel katılım oldu. Dicle Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisi Bölümü Öğretim Görevlisi Serdar Güneli, ilk robotun Diyarbakır'da çıktığını kaydederek bu öğrencilerin geleceğin El-Cezeri'leri olduğunu söyledi. Güneli, “Geleceğin teknolojisini öğrencilerimize kazandırmak için bir yarışma düzenledik. Bugün kıyasıya yarışacaklar, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite ve bireysel olarak hem özel hem de devlet okulları katılıyor. Kazananlara madalya ve kupa vereceğiz, daha sonra ise onlara sponsor olup eğitim desteği ve robotlar veriyoruz. Robot Diyarbakır'da başladı, hedefimiz dünya çapında uluslararası yarışmaya çevirmek. Bunlar kesinlikle geleceğin El-Cezeri'leri onların gözündeki o ışıltıyı başarmanın verdiği mutluluğu ve soru sorulduğunda en güzel cevapları alabiliyorsunuz. Tamamen sponsor desteğiyle biz bunları gerçekleştiriyoruz, sponsorlara çağrımız öğrencilere destek versinler, kalkınmaya yardımcı olsunlar” dedi.

8 kategoride yarıştılar

DÜ Elektrik ve Elektronik 4. sınıf öğrencisi Hüsami Yusuf, katılımcıların 8 kategori üzerinde yarıştıklarını dile getirdi. Yusuf, “Bu yıl 2'nsini düzenlediğimiz yarışmanın adını El-Cezeri Robot Yarışması koymamızın sebebi ilk robotun Diyarbakır'da oluşu ve El-Cezeri'ye dayanmış olmasından dolayı adını böyle koyduk. İnovatif, top atan, çizgi izleyen, labirent, sumo, çöp toplayan, mini sumo ve serbest kategori olmak üzere 8 kategorimiz var” diye konuştu.

“Geleceğin bilim adamlarını yetiştirmek gurur verici”

The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Büyükbay ise geleceğin bilim adamlarını yetiştirmenin gurur verici olduğunu aktardı. Büyükbay, “Çok emek verdik, sponsor görüşmelerinde bulunarak bu yarışmayı hazırlamak için gecemizi gündüzümüze kattık. Burada gençlerin neler üretebildiğini görmek ve belki de geleceğin bilim adamlarını yetiştirmemize vesile olmak bizim için onur ve gurur olur” şeklinde konuştu.

Geçen senenin birincisi olan grupta bulunan ve bu yıl tekrar yarışmaya katılanlar arasında bulunan Hürriyet İlkokulu öğrencisi Yağmur Kaya, ayda bir şehir yaptıklarını, ayda gerekli olan enerji, hava ve su ihtiyaçlarının giderilmesi için proje hazırladıklarını vurgulayarak ayda yaşamı keşfettiklerini söyledi.

4.0 sanayi endüstrisine bu çocuklarla girmeyi düşünüyor

Robotik yarışmada çocukların gelişimini destekleyen sponsor iş adamı Medeni Dilek ise kendi firmasında otomasyon ekibini bu çocuklarla oluşturacağını kaydederek 4.0 sanayi endüstrisine bu çocuklarla girmeyi düşündüğünü vurguladı. Dilek, “Ben ilk defa bölgede robot yarışması gördüm, gençlerimize bir şans vermek istedik. İş adamlarına buradan sesleniyorum, bu tür etkinliklerde gençlerimize sahip çıkıp destek vermemiz lazım. Çocuklar bir şeylerin yapmasının duygusunu ve mutluluğunu yaşıyorlar, bunları yaptık deyince bana da mutluluk veriyorlar. Nitelikli eleman lazım oluyor bizim firmaya da, otomasyon öğrencileri oldukları için hocalarıyla görüştüm 2021'de firmanın otomasyonunu bu çocuklarla yapmayı ve işe almayı düşünüyorum. Çünkü ihtiyacımız olacak, 4.0 sanayi endüstrisini bu çocuklarla girmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.