Geleceğin girişimcileri için işbirliği

TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Başarı Eğitim Vakfı işbirliğiyle Diyarbakır Ticaret Borsasında “GençBizz Liseler Arası Girişimcilik Programı” Mentor Eğitimi gerçekleştirildi. Diyarbakır Ticaret Borsasında (DTB) gerçekleştirilen Eğitim Programına Genç Başarı Eğitim Vakfı Program Koordinatörü Melike Berat Akpınar, TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Akyıl ve DKGK üyeleri katıldı.

“İş deneyimleri paylaşılacak”

Eğitim Programı Koordinatörü Melike Berat Akpınar, TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri ve İş insanlarının gönüllü mentorlük desteği ile gençlerle iş deneyimlerin paylaşılacağını belirtti. Akpınar, bu kapsamda 14-18 yaş grubu lise öğrencileri, iş dünyası gönüllü mentorları eşliğinde, kendi okullarında küçük ölçekli şirketlerini sıfır sermaye ile kurup bir eğitim öğretim dönemi boyunca işleteceklerini anlattı.

“Gençler iş dünyasına hazırlanıyor”

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Akyıl ise, önceki yılda DTB, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleri ile 20 şirketin kurulduğunu belirterek, "Bu proje sayesinde sosyal ve ekonomik hayata yön verecek olan gençlerin iş dünyasına hazırlanması amaçlanıyor” diye konuştu.