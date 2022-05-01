Geleceğin öne çıkan meslekleri arasında gayrimenkul değerleme uzmanlığı büyük ivme kazanıyor

Gayrimenkul değerleme alanında öncü iş insanı Bülent Hasılcıo, 2000'li yıllarla birlikte hayatımızda yerini alan sektörün konut kredileri ile ipotekli konut alım ve satımlarında önemli bir unsur olması nedeniyle her geçen dönemde daha çok telaffuz edilebileceğini söyledi.

Hasılcıo Gayrimenkul değerleme uzmanlığı alanında lisanlı kişilerin önemli vasıflarından biri bağımsız olmalarıdır.Emlak değerinin yükseltilmesi, gayrimenkul alım ve satım işlemlerinde aracılık gibi faaliyetlerin kesinlikle olmadığını belirten Hasılcio, "Bağımsız olmaları sebebiyle,gayrimenkullerle ilgili hukuki davalardabilirkişi olarak rol alabilirler. Gayrimenkul değerleme lisansı başvurusu için dört yıllık üniversite mezunu olmak şartların başında geliyor. Her yıl iki kez düzenlenenGayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavıile başarı yakalayarak bu mesleği yürütmek isteyenlerin öncelikle ilgili kurslara katılım göstermelerini önerdi. Gayrimenkul değerleme uzmanlığı kursu programları, uzman ve uzman yardımcısı adaylarını sınava hazırlamakta faydalı oluyor. Gayrimenkul değerleme şirketleri kendi aralarında 3'e ayrılır. Bu sınıflandırmayı hangi kurumdanlisans sahibioldukları belirler. Buna göre gayrimenkul değerleme şirketleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) lisanslı olanlar, SPK lisanslı olanlar,BDDK ve SPKlisanslı olanlar diye 3 ayrı başlıkta listeleniyor" dedi.