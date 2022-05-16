Geleceğin ressamları hünerlerini sergiliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı çalışmalarını yürüten merkez, Selahaddin Eyyubi, Bismil Aziz Sancar ve Hani Gürbüz bilgi evinde öğrencilere eğitimin yanı sıra sanatsal ve kültürel etkinlikler de yapılıyor. Bilgi evi resim kulübü öğrencileri, resim atölyelerinde eğitmenleri eşliğinde ebru sanatı, kuru, mandala, pastel, akrilik, yağlı boya resim tekniklerini öğreniyor. Öğrenciler, resim yapma tekniklerini geliştirerek eserlerini sergilemeye hazırlanıyor. Öğrenciler, beğenilen çalışmalara imza atmak için yoğun tempoda çalışıyor. Resim Kulübü öğrenciler kısa süre içerisinde yaptıkları çalışmaları farklı mekanlarda sanatseverlerin beğenisine sunacak.