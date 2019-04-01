Geleneksel Dicle Elektrik halı saha futbol turnuvası başlıyor

Bu yıl 3.'sü düzenlenen turnuvaya Dicle Elektrik'in dağıtım bölgesini oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'tan toplam 119 takım katılacak. Bu gün başlayacak olan turnuvada eleme maçları, tek amaç usulü ile her ilde ayrı ayrı oynanacak. Eleme maçlarında başarılı olan son 8 takım, turnuva şampiyonunu belirleyebilmek için final maçlarını Nisan ayının son haftasında Diyarbakır'da oynayacak.

Gelenekselleşen halı saha futbol turnuvası öncesi konuşan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, “Çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu geliştirmesi için bu yıl 3. kez gerçekleştirilecek olan turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.