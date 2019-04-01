İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Geleneksel Dicle Elektrik halı saha futbol turnuvası başlıyor

Dicle Elektrik tarafından geleneksel hale getirilen ve şirketteki birimlerde çalışanların kendi aralarında kurdukları takımların mücadele ettiği halı saha futbol turnuvası bu gün oynanacak maçlarla başlıyor.


Bu yıl 3.'sü düzenlenen turnuvaya Dicle Elektrik'in dağıtım bölgesini oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'tan toplam 119 takım katılacak. Bu gün başlayacak olan turnuvada eleme maçları, tek amaç usulü ile her ilde ayrı ayrı oynanacak. Eleme maçlarında başarılı olan son 8 takım, turnuva şampiyonunu belirleyebilmek için final maçlarını Nisan ayının son haftasında Diyarbakır'da oynayacak.


Gelenekselleşen halı saha futbol turnuvası öncesi konuşan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, “Çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu geliştirmesi için bu yıl 3. kez gerçekleştirilecek olan turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.