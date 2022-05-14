Genç çiftin 10 yıllık hasreti sona erdi

Şanlıurfa'da yaşayan ve 10 yıldır bebek hasreti çeken Kadriye-Vahit Özer çifti, müjdeyi Diyarbakır'da aldı.

Şanlıurfa'da 10 yıl önce evlenen 27 yaşındaki Merve ve 33 yaşındaki Vahit Özer çifti, 10 yıllık çocuk hasretiyle birçok kliniğe başvurdu. Yumurta tembelliği rahatsızlığı nedeniyle daha önce bir aşılama ve tüp bebek başarısızlığı nedeniyle çocuk sahibi olamayan çift, arkadaş tavsiyesiyle Diyarbakır'da başvurdukları Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'in fitoterapi ve akupunktur ilaçları ile düzenli tedavi sonucunda müjdeli haberi aldı. Gebelik müjdesi alan genç çift, bebeğin kalp atışını duyduklarını söyledi. Çocukları için hazırlık yaptıklarını belirten Özer çifti, evlerindeki matem havasının bayram havasına dönüştüğünü kaydetti.