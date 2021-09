Genç organizatör Mermer, sektöre girmek isteyenlere tavsiyelerde bulundu

Genç organizatör Okan Mermer, Türkiye'de organizasyon faaliyet alanları ile ilgili sektöre girmek isteyenlere tavsiyelerde bulundu.

Türkiye'de konser, sergi, seminer, konferans, lansman, festival gibi çeşitli etkinlikleri planlayan ve organize eden kişilerin son dönemlerde oldukça arttığını söyleyen Okan Mermer, kısıtlı zaman içinde organizasyonun, dekor, catering, eğlence, ulaşım, lokasyon, davetli listesi, ekipman gibi ayrıntılarını yöneterek bu sektörde kalıcılığı artırmak adına profesyonel olunmasının birinci öncelik olduğunu belirtti. Mermer, “İyi bir organizatör ve planlayıcı nasıl olunur, öncelikle herkesin şunu bilmesi gerekmektedir Organizatör olmak isteyen bir kişide eğitim, tahsil ve diploma şartı aranmaz. Ancak ‘Etkinlik yönetimi, organizasyon yönetimi' gibi konularda sertifikalı eğitim veren kurslar bulunmaktadır. Kendini geliştirmek isteyen organizatörler bu kurslara dahil olabilir. Ben de sektöre ilk girdiğim yıllar içerisinde farklı tecrübelerden istifade ederek kendimi geliştirmeme katkı sağlamıştım. Eğer bir organizasyon gerçekleştirdiğiniz de problemle karşılaşırsanız çok iyi kriz çözme yeteneğinizin de olması gerekmektedir yoksa her şey çok daha fazla karışacaktır, içinden çıkmaz bir hal alıp daha çok paniğe sevk edecektir. Çok sıradan bir yemek organizasyonu bile gerçekleştirdiğiniz de tüm ekibinizle ciddiyeti aynı zamanda güler yüz ve samimiyeti korunmanız gerekmektedir. Bu kriterleri kendinizden emin bir şekilde gerçekleştirdiğinizde özgüveni yüksek bir organizatör ile etkinlik planlayıcısı olabilirsiniz. Kongre, panel, davet, düğün, toplantı, seyahat gibi ulusal ve bölgesel her türlü organizasyonu düzenlemek için proje geliştirme, mekan düzenleme, tasarlama, araştırma, planlama, tanıtım, uygulama ve değerlendirme aşamalarında, yardımcı hizmetlerin temin edilmesinde görev alabilecek nitelikli olmanız gerekmektedir. En önemlisi koşturmayı seven, strese alışık, olumsuzluklar ve aksaklıklarla mücadele eden bir bünyenizin olması gerekmektedir” dedi.