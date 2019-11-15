Genç siyasetçi, AK Parti'den Sur İlçe Başkan adayı oldu

Genç siyasetçi Ramazan Gönenç, AK Parti'den Diyarbakır'ın Sur İlçe Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan ve Sakarya Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalında tezli yüksek lisansını tamamlayan Ramazan Gönenç, önceki gün AK Parti İl Başkanlığı binasına giderek Sur İlçe Başkanlığı adaylığı için başvuruda bulundu. Başvurusunu AK Parti Diyarbakır İl Teşkilat Başkanı Mehmet Çet'e veren Gönenç, başkanlık için çalışmalarına başladı.

Başvurusu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ramazan Gönenç, yıllardır AK Parti'ye hizmet ettiğini söyledi. Gönenç, “2009 yılından beri AK Parti üyesiyim. Üniversite dönemlerinde partinin çalışmalarında fiili olarak görev yaptım. Üniversite eğitimimin ardından geldiğim Diyarbakır'da da AK Parti İl Başkanlığı'nda çeşitli kademelerde çalışmalar yürüttüm. Çeşitli projeler hazırlayarak partinin hedeflerine ulaşmasında yardımcı olmaya çalıştım. Yaptığım bu çalışmaların ardından AK Parti'den Diyarbakır'ın Sur İlçe Başkanlığı için adaylığımı koydum. Hz. Ömer'in çizgisini takip ediyorum ve Sur'un Ömer'i olmak için adaylığımı açıklıyorum. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Uluslararası hakemli dergilerde makalesi yayımlanan 1990 doğumlu Gönenç, iyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca biliyor. Bekar olan Gönenç, aynı zamanda Adalet Parti'sinden Diyarbakır Milletvekili olan Necmettin Gönenç'in yeğenidir.