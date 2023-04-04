‘Genç Start-Up Diyarbakır' eğitimleri başladı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca gençlere istihdam alanları oluşturmak amacıyla geliştirilen “Genç Start-Up Diyarbakır” projesinde yüz yüze eğitimler başladı.

Genel Sekreter Çiftçi, proje çerçevesinde eğitim alan 18 gençle merkez bilgievi'nde bir araya geldi. Çiftçi, projenin hayırlı olmasını dileyerek gençlere bilgisayar hediye etti. Çiftçi, daha sonra gençlerin Kahoot uygulaması üzerinden yaptıkları yarışmayı izleyerek kazananları tebrik etti.

Online eğitimlerde, “Robotik Kodlama ve Giyilebilir Teknolojilerde Uygulanması”, “Python ve Yapay Zeka Uygulamaları”, “Web/Mobil Uygulama Geliştirme”, “Siber Güvenlik”, “Dijital Pazarlama” ve “Oyun Simülasyonu” konularında alanında uzman eğitmenlerden dersler alan gençler, yüz yüze eğitimlerde ise “Yeni İş Fikri Geliştirme, İnovasyon, Sunum ve İletişim Teknikleri, İş Planı Hazırlama ve Finansal Okuryazarlık” öğreneceği belirtildi.