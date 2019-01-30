Genç Yeryüzü Doktorları Kulübünden kan bağışı kampanyasına destek

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesinde eğitim gören bir grup doktor, hastane içinde Kızılay'ın açtığı standa gelerek kan bağışında bulundu.

DÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri polikliniklerinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü Danışmanı Doç. Dr. Fesih Aktar, doktorlar, doktor adayları ve vatandaşlar katıldı. Kızılay'ın açmış olduğu standa gelerek farkındalık oluşturmak isteyen doktor adayları, burada kan bağışında bulundu.

Yapılan etkinlik ile ilgili bilgi veren DÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, Kızılay'ın kara gün dostu olması itibariyle hem Türkiye'de hem ülke dışında gelişen felaket durumlarında, maddi manevi her türlü desteği sağlayan çok önemli bir kuruluş olduğunu söyledi. Bu anlamda Kızılay'ın ülke genelinde kan merkezleri oluşturarak hastaların ihtiyaç duyduğu kanı temin ettiğini belirten Prof. Dr. Kadiroğlu, "Bu anlamda biz de Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak Kızılay'ımızın başlatmış olduğu bu kan bağışı kampanyasına öğrencilerimizle beraber kan bağışında bulunduk. Kızılay'ımız şunu bilmelidir ki Dicle Üniversitesi Fakültesi Hastaneleri çalışanları ve öğrencileri her daim Kızılay'ın yanındadır. Elimizden geleni en güzeliyle yapmak için Kızılay'ın yanındayız. Bu anlamda kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

"Türkiye'nin her yerinde varız"

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek olmak üzere bir araya geldiklerini kaydeden Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü temsilcisi Fatmanur Deyan, "Biz Genç Yeryüzü Doktorları olarak Diyarbakır'da yeni çalışmaya başladık. Türkiye'nin her yerinde varız. Biz geleceğin hekimleri olarak Kızılay'ı Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, Doç. Dr. Recep Dursun ve danışman hocamız Doç. Dr. Fesih Aktar hocalarımızın katkılarıyla düzenlenen bu organizasyonda halkımıza kan bağışının önemini vurgulamak istedik. Farkındalık oluşturmak için de topluma örnek olmak adına kan bağışında bulunduk" diye konuştu.