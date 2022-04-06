Genç yetenekler Büyükşehir Belediyespor Kulübüne kazandırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ücretiz Spor Okulları'nda keşfedilen genç yetenekleri Büyükşehir Belediyespor Kulübüne kazandırıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, yeni yeteneklerin keşfedilmesi ve spora kazandırılması hedefiyle yürütülen çalışmalarda Ücretsiz Spor Okullarındaki başarılı gençleri lisanslı sporcu yapıyor.

Ücretsiz Spor Okullarında keşfedilen çocuklar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin U12, U14 ve U16 futbol takımlarına lisanslama işlemleri yapılarak Büyükşehir Belediyespor Kulübüne kazandırıldı.

Büyükşehir Belediyespor Kulübüne kazandırılan çocuklardan Ahmet Yıldırım, daha önce sokakta futbol oynadığını, ücretsiz spor okullarını keşfettikten sonra kaydolup antrenmanlara düzenli olarak katıldığını söyledi.

Sporculardan Baran Yıldız da, hedefinin üst liglerde futbol oynamak olduğunu belirterek, “Spor Okullarında güvenli bir ortamda antrenmanlarımızı yapıyorduk. Burada hocalarımızın dikkatini çektim ve bana futbolcu lisansı çıkarttılar. Hedefim daha üst liglere kadar yükselip başarılı bir futbolcu olmak. Bize sağlanan imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.