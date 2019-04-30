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Gençler bağımlılık konularında bilgilendirildi

Gençlik ve Değişim Derneği tarafından üyelerine yönelik bağımlılık konulu bilgilendirme eğitimi verildi.


Merkezi Diyarbakır'da bulunan ve gençlerin Avrupa'ya gitme hayalini gerçeğe dönüştüren Gençlik ve Değişim Derneği, sosyal sorumluluk projesi kapsamında üyelerine yönelik bağımlılık konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi. Dernek binasında düzenlenen bilgilendirme seminerinde üyelere yönelik bağımlılık ve zararları konularında bilgi verildi.


Konu ile ilgili konuşan Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, dernek üyelerine yönelik bağımlılık konusunda toplantı düzenlediklerini söyledi. Suvari, "Biz üyelerimize yönelik aylık bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Bağımlılık ile ilgili toplantımızı da gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemlerde de faklı konular üzerinde bilgilendirme toplantılarına devam edeceğiz" dedi.

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