İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gençler Hevsel Bahçelerini temizledi

Merkezi Diyarbakır’da bulunan Gençlik ve Değişim Derneği ile Ekoloji Derneği üyeleri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Hevsel Bahçelerine gezi düzenleyerek temizleme çalışması yaptı.

Merkezi Diyarbakır'da bulunan Gençlik ve Değişim Derneği ile Ekoloji Derneği üyeleri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Hevsel Bahçelerine gezi düzenleyerek temizleme çalışması yaptı.


Gençlik ve Değişim Derneği üyeleri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Hevsel Bahçelerini gezip temizleyerek farkındalık oluşturdu. Yapılan saha çalışmasında gençler, bölgede temizlik çalışması yaparak örnek olurken, Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, amaçlarının hem tarihi yerlerde bir keşif yapmak hem de o yerlerde örnek oluşturmak maksadıyla temizlik çalışması yaptıklarını söyledi. Suvari, "Tarihi mekanlara gezi ve piknik yapmaya gelen vatandaşların çevreyi kirletmemesini ve piknikten sonra temizlik yapmaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.