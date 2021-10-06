Gençlik Değişimi Projesi Diyarbakır'da gerçekleştirildi

Diyarbakır'da bulunan Gençlik ve Değişim Derneği hem medyanın rolünün güçlendiği hem de özellikle pandemi sürecinde, gençlerin sosyal medya ile ilişkilerinin arttığı bu sürecin gençler üzerindeki etkilerini tartışmak, medyanın rolü ve gençler üzerinde ne derece etkili olduğu konusunda fikir alışverişinde bulunmak, gençlerin farklı digital imkanlardan nasıl daha fazla nasıl yararlanabileceği konusunda bilgi paylaşımının olduğu 10 günlük bir gençlik değişimi projesi gerçekleştirdi.

Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, "Projede Erasmus + projelerinde olduğu gibi katılımcı merkezli yaygın eğitim metotları kullanıldı beyin fırtınası, açık oturum, tiyatro, atölye çalışmaları ve katılımcılar tarafından hazırlanan sunuş teknikleri ile Erasmus + Programı tarafından desteklenen ve 7-17 Eylül 2021 tarihleri arasında Diyarbakır'da gerçekleştirilen gençlik değişimi projesine İspanya, Romanya, Portekiz, İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye'den 38 kişi katılım sağlandı. Hem medyanın rolünün güçlendiği hem de özellikle pandemi sürecinde gençlerin sosyal medya ile ilişkilerinin arttığı bu sürecin gençler üzerindeki etkilerini tartışmak, medyanın rolü ve gençler üzerinde ne derece etkili olduğu konusunda fikir alışverişinde bulunmak , gençlerin farklı digital imkanlardan nasıl daha fazla nasıl yararlanabileceği konusunda bilgi paylaşımının olduğu 10 günlük bir gençlik değişimi gerçekleştirdik. Medya ve sosyal medyanın gençlerin radikalleşmesine olan etkisi konusunda da özellikle durularak, bu konuda farkındalık oluşturmak için videolar hazırlandı. Önümüzdeki günlerde bu videolar sosyal medya üzerinden herkesle paylaşılacak" diye konuştu.