“Gençlik enerjisiyle Kayapınar'a hizmete hazırım”

Diyarbakırlı genç mühendis Ahmet Değer, AK Parti'den Kayapınar Belediye meclis üyeliğine aday adayı olduğunu açıklayarak, “Gençlik enerjisiyle Kayapınar'a hizmet etmeye hazırım” dedi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığına aday adaylığı müracaatını yapan Ahmet Değer, gençliğin enerjisini kullanmaya hazır olduğunu belirterek, bilgi ve birikimini Kayapınar için kullanmak adına bu göreve talip olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasette gençlere önem verdiğine dikkat çeken Ahmet Değer, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda ilerleyen gençler olarak bize sunulan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Yürüdüğümüz bu kutlu yolda gençliğimizin enerjisini kullanmaya hazırız. Cumhurbaşkanımız kadın ve genç adaylara her zaman önem verdiğini belirtiyor. Gençlere inandığını ve güvendiğini söylüyor. Bizlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı yolda ilerlemek ve onu mahcup etmeden şehrimize hizmet etmeye hazırız” diye konuştu.

Diyarbakır'ın hizmete susadığını ve bu susuzluğu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın giderdiğini de sözlerine ekleyen Değer, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, 2 yıldan bu yana çok önemli hizmetler yaparak Diyarbakır'ı adeta hizmetlerle ihya etti. Diyarbakır hizmete susamıştı başkanımız gelir gelmez tarihi hizmetler yaptı ve halende yapmaya devam ediyor. Yolarımız, mahallerimiz çamurdan geçilmiyordu asfaltlar yapıldı, fakir fukaraya yardımcı olundu, dini, dili, ırkı ne olursa olsun ayırım yapmayarak herkese aynı hizmet yaptı. Değerli başkanımız kapısını açık tutmuştur. 50 binden fazla yardım kolisi ihtiyacı olan ailelere dağıtmış ve halen dağıtmaya da devam ediyor. Yine aynı zamanda engellilere, yaşlılara, yetim ve öksüz çocuklara yardım etmiştir. Taziyelere, ziyaretlerine bizzat giderek başsağlığı dilemiştir. Hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştur. Ailelerin acılarına ortak olmuştur. Başkanımız anlatmakla bitiremediğim hizmetler yapmış ve gece gündüz denmeden halkımıza hizmet etmiştir. Bende bu güzel şehrimiz Diyarbakır ve ilçemiz Kayapınar için elimden geleni yapmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.

AK Parti Kayapınar Belediyesi meclis üyesi aday adayı Değer, gönül verdikleri AK Parti'nin bir neferi olarak çıktıkları bu yolda hem siyasi büyüklerinden hem de Diyarbakırlı hemşerilerinden destek beklediklerini dile getirdi. Değer, “Çıktığımız bu yolda şehrimize yapılan hizmetlere destek olmak; daha güçlü daha güzel bir Diyarbakır ve Kayapınar için fikirlerimizi paylaşmak için Kayapınar Belediye Meclis üyeliğine aday adaylığı müracaatımızı yaptık. Bu kararımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.