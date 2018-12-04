Gençlik ve Değişim Derneği 18 genci Norveç'e gönderiyor

Gençlik ve Değişim Derneği, Norway Kanires Ungdom kuruluşu tarafından kabul edilen 2 projeyle 18 genci çeşitli çalışmalara katılmak üzere Norveç'e gönderecek.

Merkezi Diyarbakır'da bulunan ve şimdiye kadar yüzlerce gencin Avrupa hayalini gerçeğe dönüştüren Gençlik ve Değişim Derneği tarafından hazırlanan iki proje Norveç Ulusal Ajansı tarafından destek buldu. Hazırlanan iki proje sayesinde 18 genç, hiçbir ücret ödemeden Avrupa'yı gezme fırsatı bulacak.

Proje ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, Norveç Ulusal Ajansı tarafından açıklanan proje sonuçları arasında derneklerinin de ortak olduğu 2 uluslararası gençlik değişimi projesinin kabul edildiğini söyledi. Suvari, “Bu projelerden birini 10, diğerine de 8 olmak üzere toplamda 18-30 yaş aralığında bulunan 18 kişiyi gönderme şansı yakaladık. Ortaklığımızın daha da güçlenmesi ve Norveç Ulusal Ajansının projelere destek vermesine devam etmesi durumunda, özellikle Şubat ve Nisan son başvuru tarihli projelere yapılacak başvurular neticesinde 2019 yılı içerisinde onlarca genci Norveç'e göndermeyi başaracağız. Sadece Türkiye'de yaşayanların değil, Avrupa'daki birçok gencin bile hayal ettiği ülkelerden biri olan Norveç'e kentimizden onlarca genci göndermek bizler için ayrıca gurur verici bir durum” dedi.